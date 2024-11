Jeszcze więcej kultowych filmów w listopadzie w Multikinie!

W listopadzie w kinach sieci Multikino na widzów czeka aż pięć kultowych produkcji! W poniedziałkowych i czasem również w niedzielnych repertuarach będzie można znaleźć filmy, które cenią widzowie na całym świecie. Bilety na listopadowe pokazy można już nabyć w kasach kin, na stronie internetowej http://www.multikino.pl oraz przez aplikację mobilną.We wszystkich kinach sieci Multikino można wziąć udział w seansie w ramach cyklu "Kultowe Kino". W każdy poniedziałek o 20.00 na widzów czeka inny kultowy film, który można zobaczyć w sali kinowej i poczuć się jak na premierze wiele lat wcześniej. Część produkcji ma również dodatkowym pokaz w inny dzień tygodnia. W repertuarze na nadchodzący miesiąc znalazły się: " JOHN WICK 10th Anniversary " (3 i 6 listopada), " Koszmar z ulicy Wiązów " (4 listopada), " Oldboy " (11 listopada), " Siedem " (18 i 24 listopada) oraz " Nienawiść " (25 listopada).Cykl "Kultowe Kino" to coś więcej niż seans filmowy. To lekcja historii, warsztat artystyczny, sesja terapeutyczna i okazja do budowania więzi społecznych, wszystko w jednym. Dla widzów, którzy szukają głębszego sensu i autentycznych doświadczeń, Multikino oferuje unikalną wartość, która może wzbogacić ich rozumienie świata i samych siebie.Bilety na "Kultowe Kino” są dostępne w kasie kina, na stronie http://www.multikino.pl oraz w aplikacji mobilnej.