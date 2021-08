John Lithgow w apple'owym filmie Martina Scorsesego

Choć prace nad " Killers of the Flower Moon " trwają już od dłuższego czasu, to jego obsada wciąż się powiększa. Właśnie dotarła do nas informacją, że angaż otrzymał John Lithgow (" Perry Mason "). Aktor po raz pierwszy będzie miał okazję pracować w filmie Martina Scorsesego Scenariusz Erica Rotha powstał na podstawie książki Davida Granna pod tym samym tytułem. Autor odsłonił kulisy makabrycznych mordów, do których doszło w Oklahomie w latach 20. XX wieku. Ofiarami byli Osagowie. Mordy rozpoczęły się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że w sprawę zostały włączone służby federalne. Ze śledztwem związany był J. Edgar Hoover, który wykorzystał je do budowy swojej pozycji w siłach, które w przyszłości zmienił w FBI.Gwiazdami projektu są: Leonardo DiCaprio Jesse Plemons . Całość powstaje dla AppleTV+.