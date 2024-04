Gwiazdy "Bridgertonów" i "Euforii" w nowym "Jurassic World"?

Serialowe gwiazdy wśród dinozaurów

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin



Getty Images © Jamie McCarthy



Nowe otwarcie uniwersum Parku Jurajskiego

Zwiastun "Jurassic World Dominion" ostatniej kinowej odsłony cyklu

Portal Deadline donosi, że. Aktor jest najlepiej znany z serialu platformy Netflix " Bridgertonowie ". Z kolei za rolę w serialu " Towarzysze podróży " otrzymał nominację do Critics Choice Awards.Z kolei Daniel Richtman twierdzi, że. Aktora doskonale znacie z serialu " Euforia ". Za główną rolę w filmie " Rustin " otrzymał w tym roku nominację do Oscara.Wcześniej donosiliśmy o potencjalnym angażu Scarlett Johansson Deva Patela . O dinozaurach na razie nikt nic nie mówi.Zapowiedziany niedawno film nie ma oficjalnie tytułu. W sieci można go jednak gdzieniegdzie znaleźć jako "Jurassic City". JegoO fabule nie wiemy na razie nic. Wiadomo jedynie, że będzie to nowe otwarcie, więc nie powinniśmy spodziewać się powrotu gwiazd znanych z poprzednich części cykli.Za kamerą stanie Gareth Edwards . Scenariusz przygotowuje weteran serii David Koepp