Kolejna przekąska dla dinozaurów wybrana. Nowy "Jurassic World"

Prawnik z Lincolna wśród dinozaurówNajnowszym nabytkiem obsadowy nowego widowiska o dinozaurach jest meksykański aktor. Najlepiej znacie go z serialu " Prawnik z Lincolna ", którego jest gwiazdą. W kinie widzieliście go ostatnio w filmie " Mężczyzna imieniem Ove ".Gwiazdą produkcji jest Scarlett Johansson . W obsadzie są również Dev Patel Jonathan Bailey . Podobno ludzkim złoczyńcą będzie Colman Domingo Nowy film nie ma jeszcze oficjalnie ogłoszonego tytułu. Za to wiemy, kiedy trafi do kin. JegoRównież o fabule nie wiemy na razie nic. Wiadomo jedynie, że będzie to nowe otwarcie, więc nie powinniśmy spodziewać się powrotu gwiazd znanych z poprzednich części cykli.Za kamerą stanie Gareth Edwards . Scenariusz przygotowuje weteran serii David Koepp