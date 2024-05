Gwiazda serialu "Turbulencje" kontra T-Rex w nowym "Jurassic World"

Ludzka część obsady nowego "Jurassic World" prawie w komplecie

Getty Images © Gilbert Flores



Zwiastun serialu "Turbulencje"

Zdjęcia do niezatytułowanego widowiska ruszają już w czerwcu. Za kamerą stanie(" Twórca "). Autorem scenariusza jest, a wśród producentów jest reżyser " Parku jurajskiego Gwiazdą widowiska będzie. Na planie znajdą się równieżA teraz dowiedzieliśmy się, że dołączyła do nich. 22-letnia aktorka z Kalifornii najlepiej znana jest z hitu platformy Netflix, serialu. Pojawiła się również na drugim planie młodzieżowego romansuO fabule widowiska Edwardsa wciąż nic nie wiemy. Podano jedynie tyle, że będzie to nowe otwarcie cyklu, więc nie powinniśmy się spodziewać powrotu gwiazd poprzedniej trylogii.Twórcy muszą się już spieszyć, bo