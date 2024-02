Była gwiazda Marvela znów w tarapatach. Jonathan Majors oskarżony przez dwie kobiety

Jonathan Majors znęcał się fizycznie i psychicznie nad partnerkami?

Skargi do HBO na zachowanie aktora na planie "Kraina Lovecrafta"

Zwiastun serialu "Kraina Lovecrafta"

. Dotarła ona do Emmy Duncan i Maury Hooper, które były partnerkami Majorsa między 2013 a 2019 rokiem.Duncan opowiedziała dziennikarzom "Timesa", że. Hooper relacjonowała. Obie panie opisują aktora jako osobę o dominującej osobowości, który miał silną potrzebę kontrolowania ich poczynań, czego efektem było m.in. izolowanie ich od rodziny. Miał również kontrolować ich decyzje zawodowe.Priya Chaudhry, prawniczka aktora, przyznała, że oba związki były "toksyczne". Zgodziła się również z tym, że Majors mógł wypowiadać raniące kobiety uwagi, ale kategorycznie zaprzeczyła, że dochodziło do przemocy."New York Times" cytuje w artykule wypowiedzi 20 innych osób, które twierdzą, że Majors często zachowywał się gwałtownie i nieprzewidywalnie. Według artykułu jegoPrawniczka aktora twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca i że Majors nie wie nic o jakichkolwiek skargach na temat jego zachowania.W tym tygodniu miał poznać wymiar kar, jednak po wniosku obrony sędzia zdecydował się odroczyć decyzję do 8 kwietnia.