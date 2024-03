Jonathan Majors znów stanie przed sądem

Jonathan Majors kontra Grace Jabbari - runda 2

Getty Images © Rich Fury



Zwiastun filmu "Ant-Man i Osa: Kwantomania"

W grudniu 2023 roku Jonathan Majors został uznany winnym w sprawie karnej o pobicie byłej partnerki Grace Jabbari. Aktor wciąż oczekuje na ogłoszenie wymiaru kary. Majors jednak wciąż przekonuje, że jest niewinny. W udzielonym "Good Morning America" wywiadzie twierdził, że to on jest ofiarą kobiety, która przeżywała emocjonalne załamanie.Jabbari miał dość iW złożonym pozwie opisuje liczne przykłady pobicia, do których miało dochodzić od nawiązania relacji między nią a gwiazdą Marvela w 2021 roku. Jabbari opowiada w pozwie o tym, w jaką furię wpadł Majors , kiedy dowiedział się, że Jabbari zgłosiła jego agentom przypadki jego gwałtownego zachowania. Wspomina również o tym, że Majors po jednym z incydentów, kiedy Jabbari chciała pojechać do szpitala, groził popełnieniem samobójstwa.Była partnerka aktora uważa również, że w wywiadzie dla "Good Morning America" zniesławił ją.Prawniczka Majorsa w specjalnym komunikacie stwierdziła, że spodziewali się pozwu cywilnego i że sami Jonathan Majors i Grace Jabbari spotkali się na planie widowiska Marvela, gdzie była jego trenerką.