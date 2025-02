Czy Colman Domingo pojawi się w MCU? Aktor odpowiada i rozwiewa domysły

Czy Colman Domingo zagra rolę Kanga? Aktor odpowiada

Getty Images © Mike Coppola

Getty Images © Emma McIntyre

Zwiastun filmu "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"

Przypomnijmy, że kontrowersje wokół Jonathana Majorsa wybuchły w 2023 roku. To wtedy właśnie aktor został oskarżony przez byłą partnerkę Grace Jabbari o pobicie oraz nękanie. Sprawa dotyczyła wydarzeń z 25 marca i zaczęła się od telefonu Majorsa na numer alarmowy 911. Zgłosił w nim, że znalazł Jabbari nieprzytomną w mieszkaniu.Po przybyciu na miejsce policja odkryła, że Jabbari miała rozcięcie za uchem, siniaki oraz złamany palec. W trakcie śledztwa i w procesie Jabbari wyjaśniła, że obrażeń doznała wcześniej, kiedy jechali samochodem. Jabbari opowiedziała, że wszystko zaczęło się od wiadomości, którą zauważyła w telefonie Majorsa , która brzmiała "Marzę, żeby ciebie całować". Jabbari przyznała, że chciała zabrać mu telefon i wtedy Majors wybuchł. Wykręcił jej rękę, złamał palec, zrobił wszystko, by odzyskać telefon. Kiedy kobieta próbowała opuścić samochód i uciec, aktor miał ją pochwycić i siłą wepchnąć do samochodu.Finalnie Majors został uznany winnym dwóch zarzucanych mu czynów: lekkomyślnego ataku trzeciego stopnia oraz nękania. Uznano go jednak niewinnym celowego ataku trzeciego stopnia oraz wzmożonego nękania drugiego stopnia.W wyniku werdyktu studio Marvel podjęło decyzję o zwolnieniu aktora, który wcielał się w MCU w postać Kanga, wokół którego skupione były najbliższe plany wytwórni. Miał być on głównym antagonistą planowanego na 2026 rok widowiska "Avengers: Kang Dynasty", które zostało zastąpione przez " Avengers: Doomsday " z Robertem Downey Jr. w roli Doktora Dooma.Wróćmy teraz do Colmana Domingo . W najnowszym odcinku podcastu Happy Sad Confused aktor odpowiedział na medialne plotki, w których miałby zastąpić Majorsa w roli Kanga. Skomentował to następującymi słowami:W dalszej części rozmowy Domingo zaznacza, że nie jest pewny, czy włodarze MCU w ogóle rozważali go w roli Kanga.- dodał aktor.Zdaje się więc, że zdolnego aktora obejrzymy prędzej czy później w największym komiksowym uniwersum. Pytanie, kogo może zagrać, pozostaje na razie bez odpowiedzi.