Grał w "Stranger Things". Teraz będzie gwiazdą filmową

Będzie wojna. O nowym filmie twórcy "Ex Machina"

Getty Images © Shane Anthony Sinclair



Rok 2024 rokiem Josepha Quinna?

Zwiastun filmu "Ciche miejsce: Dzień pierwszy"

Szczegóły projektu nie są na razie znane. Nie ujawniono nawet jego tytułu. Podano jedynie tyle, że ma to być film wojenny.Film powstanie dla studia. Mendoza był w nim konsultantem do spraw wojskowych. Quinn nie jest pierwszą osobą w obsadzie. Wcześniej angaż otrzyma Charles Melton , czyli jedna z gwiazd filmu " Obsesja ".Przepustką do sławy dla Josepha Quinna był wielki hit platformy Netflix. Latem wejdzie na plan widowiska Marvela , w którym zagra jednego z tytułowych bohaterów - Johnny'ego Storma , lepiej znanego jako Ludzka Pochodnia.W tym roku do kin wejdą z kolei dwa duże widowiska z nim w obsadzie. Pierwszym jest horror SF. Drugim nowy film Ridleya Scotta Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?