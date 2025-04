Alex Garland w końcu przyznał się do reżyserii "Dredda"?

Alex Garland o swoim udziale w reżyserię "Dredda"

Karl Urban w filmie "Dredd"



O czym opowiada "Dredd"?

Według krążących od lat plotek reżyser Pete Travis został odsunięty od montażu widowiska. Garland został autorem dokrętek i nadał filmowi ostatecznego kształtu. Przez chwilę zastanawiał się nawet nad walką o to, by przyznano mu tytuł współreżysera. W końcu panowie opublikowali jednak oświadczenie, według którego jeszcze przed początkiem zdjęć przystali na "nietypowy" charakter współpracy.W wywiadzie dla magazynu GQ przyznał, że w przeszłości zajmował się tak zwanym. Mimo że Garland wypowiadał się bez podawania tytułów, jego słowa można odnieść do sytuacji z " Dreddem ".przyznał.O udziale Garlanda w przeszłości wypowiedział się też grający głównego bohatera Karl Urban – mówił w wywiadzie z 2018 roku.W niedalekiej przyszłości prawo egzekwują sędziowie. Sami ścigają przestępców, wydają wyroki i wymierzają kary. Losy podejrzanych są wyłącznie w ich rękach. Nic więc dziwnego, że sędziowie budzą lęk i nienawiść w przestępczym świecie.W największej światowej metropolii Mega City One, za szczególnie bezwzględnego wobec bandytów uchodzi sędzia Dredd. Jego wyroki są surowe ale sprawiedliwe, a winnego zawsze spotyka kara. Niejeden przestępca dużo by dał za głowę Dredda.Tymczasem w olbrzymim mieszkalnym gmachu o nazwie Peach Tree Block wybuchają zamieszki. Wszyscy wiedzą, że jest to najbardziej niebezpieczne miejsce w mieście. Budynkiem włada Ma-Ma stojąca na czele bezwzględnego gangu handlarzy narkotyków. Wezwany do zamieszek Dredd jak zwykle pewnie wkracza do akcji. Szybko jednak okazuje się, że tym razem znalazł się w pułapce.W obsadzie znaleźli się też: Olivia Thirlby Pomimo mizernego wyniku w kinach produkcja zyskała drugie życie za sprawą rozpowszechniania na rynku