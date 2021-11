Już dziś rusza 28. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima

28. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima odbędzie się w dniach 16-21 listopada 2021 roku. Etiuda&Anima 2021 zaproponuje imprezę w wersji hybrydowej, a odbywające się on-line pokazy filmowe umożliwią uczestnictwo w wydarzeniu także osobom spoza Krakowa.Oficjalna inauguracja festiwalu odbędzie się w krakowskim kinie Kijów Centrum o godz. 20:00. Po oficjalnej części rozpocznie się projekcja filmu animowanego pt. " My Sunny Maad " (2021, reż. Michaela Pavlátová). Film miał premierę na tegorocznym festiwalu w Annecy i opowiada o Czeszce imieniem Herra, która po ślubie z Afgańczykiem Nazirem przeprowadza się do jego ojczyzny, próbując asymilować się w posttalibańskim Afganistanie. Film będzie także dostępny do obejrzenia dla widzów z całej Polski na platformie VOD.Szczegóły programu na stronie:Informacje o biletach i karnetach: