Jubileusz kina w U–jazdowskim

Maj to wyjątkowy miesiąc dla kina w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. 21 lat temu właśnie w maju publiczność wzięła udział w pierwszych pokazach w kinowej sali. W tym roku, z okazji jubileuszu kina, zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Przygotowaliśmy wiele ciekawych publikacji związanych z programem filmowym Centrum Sztuki Współczesnej, a 12 maja odbędzie się premiera filmu, który powstał dzięki archiwalnym materiałom z Mediateki.Kino w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski działa nieprzerwanie od maja 2000 roku. Powstało w klimacie twórczego fermentu i programowej interdyscyplinarności instytucji. Zrodziło się z eksperymentu i napięć na styku różnych działań jako miejsce spotkań, komentowania i eksploracji awangardowych nowości i unikalnych trendów, odważnej analizy zmieniającego się otoczenia. Było bezpośrednią kontynuacją działań Laboratorium Sztuki Mediów, które postrzegało film jako część szeroko pojmowanych sztuk wizualnych. Jednocześnie KINO.LAB – pod tą nazwą funkcjonowało do 2017 roku – wyrastało z tradycji Audytorium: programu spotkań, debat i dyskusji, z którym dzieliło nie tylko przestrzeń, ale też przekonanie o wadze rozmowy, dialogu i wymiany wiedzy. Pomysł, by w instytucji sztuki działało pełnoprawne kino, rewolucyjny 21 lat temu, wciąż pozostaje unikatowy w skali kraju. Kino w Zamku Ujazdowskim przez cały ten czas było i nadal jest wierne swoim pierwotnym założeniom – stanowi przestrzeń twórczych spotkań, eksperymentu i namysłu nad tym, co i w jaki sposób medium filmowe mówi o otaczającym nas świecie.W ciągu minionych dwóch dekad odbyły się w naszym kinie niezliczone pokazy, przeglądy, festiwale i spotkania. Gościli u nas między innymi Chantal Akerman, Ulrike Ottinger, Barbara Hammer, Yoko Ono, Harun Farocki, Sharon Lockhart. Prezentowaliśmy retrospektywy tych oraz dziesiątek innych wybitnych artystek i artystów. Zarówno klasyczek i nestorów awangardy, jak i najnowsze kino artystyczne i eksperymentalne. Zorganizowaliśmy wiele przeglądów podejmujących temat, jak kino może być medium lepszego rozumienia ważnych kwestii. W ostatnich latach były to między innymi cykleoraz– poświęcony zagadnieniu, czy obrazy i technologie mogą pomóc człowiekowi odbudować relację z naturą.Film o kinie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek UjazdowskiWięcej informacji