KISS dostanie własną biografię. Za kamerą reżyser "Czarownicy 2"

Szykuje się kolejna muzyczna biografia. Tym razem poznamy wzloty i upadki słynnego zespołu KISS . Obraz wyreżyseruje Joachim Rønning (" Czarownica 2 "). A scenariusz przygotował Ole Sanders (reżyser m.in. teledysku Madonny "Die Another Day").Projekt nosi tytuł " Shout It Out Loud " i powstanie w ścisłej współpracy z dwójką założycieli KISS Gene'em Simmonsem i Paulem Stanleyem. W filmie zobaczymy, jak nastoletni chasyd i chłopak głuchy na jedno ucho zostali przyjaciółmi, jak poznali Ace'a Frehleya i Petera Crissa, co doprowadziło do założenia zespołu i jak stali się ikonami amerykańskiej muzyki rozrywkowej.O możliwość realizacji " Shout It Out Loud " biło się wielu ważnych hollywoodzkich graczy. Jak podaje Deadline, ostatecznie najlepszą ofertę producentom złożył portal Netflix.