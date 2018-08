"Piraci z Karaibów 6" jednak powstaną?

3 2 1



Czyżbynie miała być ostatnią częścią "Piratów z Karaibów"? Tak przynajmniej sugeruje portal Omega Underground. Według ich anonimowych źródeł szósta część powoli się krystalizuje. Co więcej, prawdopodobnie za kamerą stanie Joachim Rønning Norweg powoli wyrasta na czołowego twórcę w wytwórni Disneya. To on nakręcił, a obecnie przygotowujePrzypomnijmy, że jeszcze przed premierąDisney zapowiadał realizację szóstej części "Piratów z Karaibów". Wtedy jednak zakładano, że piąta i szósta odsłona zostaną nakręcone jednocześnie. Tak się jednak nie stało. A, kiedy w ubiegłym roku weszła do kin, okazała się sporym rozczarowaniem finansowym. Jest jedyną odsłoną cyklu, która nie zarobiła w Stanach Zjednoczonych przynajmniej 200 milionów dolarów (172,6 mln). Globalnie obraz zgarnął 794,9 mln dolarów, czyli o 250 milionów mniej niżNiestety Omega Underground nie zna żadnych szczegółów fabuły. Nie jest też w stanie potwierdzić, czy w widowisku ponownie pojawi się Johnny Depp