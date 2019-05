KONKURS: Wygraj karnety na OFF Festival

W dniach 2 - 4 sierpnia 2019 w Katowicach odbędzie się OFF Festival, jedna z ciekawszych imprez muzycznych w Europie prezentująca scenę alternatywną. Mamy dla Was podwójne karnety na festiwal. Aby je zdobyć, należy wziąć udział w KONKURSIE Na OFFa przyjeżdża się, by odkryć nową fascynującą muzykę lub po raz pierwszy w Polsce zobaczyć legendy światowej muzyki alternatywnej.Odważne decyzje programowe i konsekwencja przy równoczesnej otwartości na wyzwania zmieniającego się świata sprawiają, że OFF Festival Katowice cieszy się przychylnością fanów, mediów i branży muzycznej.Impreza zdobyła wiele nagród, w tym prestiżową nagrodę European Festival Award w kategorii Najlepszy Festiwal Średniej Wielkości. Znalazła się również w elitarnym gronie kilku festiwali nominowanych do nagrody za najlepszy program.Podczas OFF Festival 2019 wystąpią m.in.: Foals, Suede, Jarvis Cocker introducing JARV IS..., Stereolab, Neneh Cherry, Aldous Harding, Superorganism, Hania Rani, Perfect Son, Electric Wizard, The Gaslamp Killer, The Comet is Coming, Daughters, Lotic: Endless Power, The Body, Dezerter gra "Underground Out of Poland", slowthai, Black Midi, Trio Jazzowe Marcina Maseckiego, OM, SAMA, Jakuzi, Phum Viphurit, Durand Jones & The Indications, Lebanon Hanover, Honey Dijon, Loyle Carner, Pablopavo i Ludziki z Naprawdę Dużym Zespołem , Emerald, Octavian, EABS feat. Tenderlonious, Ammar 808, Tirzah, Soccer Mommy, P.Unity, Wczasy, Entropia, Boogarins, Bamba Pana & Makaveli oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.