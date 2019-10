KONKURS: Wygrajcie zaproszenia na "El Camino: Film Breaking Bad"

3 2 1





Już 11 października na platformie Netflix zadebiutuje, w którym zobaczymy, jak po traumatycznych przeżyciach radzi sobie Jesse Pinkman. Z tej okazji Netflix przygotował dla Was prezent na miarę tego wyjątkowego wydarzenia – specjalny pokaz dla fanów.Jak się na niego dostać?Podążajcie za wskazówkami zawartymi w poniższym wideo. Liczba zaproszeń jest ograniczona. A zasada tylko jedna – kto pierwszy, ten lepszy! Powodzenia!Seansowi towarzyszyć będą niespodzianki, które pozwolą Wam poczuć klimatCo to oznacza? Jak na razie, to tajemnica!