Zdobądź zaproszenia na pokaz "El Camino: Film Breaking Bad"

Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

Z okazji zbliżającej się premieryogłaszamy konkurs na wejściówki na specjalny pokaz dla fanów. Wystarczy, że odpowiecie na proste pytanie i uzasadnicie swoją odpowiedź. Do wygrania 10 podwójnych zaproszeń! Premiera11 października na Netflix.Pokazodbędzie się w Warszawie 11 października.Seansowi towarzyszyć będą niespodzianki, które pozwolą Wam poczuć klimat. Co to oznacza? Jak na razie, to tajemnica!Przypominamy, że wejściówki możecie także wygrać, podążając za wskazówkami zawartymi w poniższym wideo. Liczba zaproszeń jest ograniczona. A zasada tylko jedna – kto pierwszy, ten lepszy! Powodzenia!