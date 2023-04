Keanu Reeves gwiazdą czarnej komedii Jonah Hilla. Co wiemy o "Outcome"?

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin

wyreżyseruje czarną komedię zatytułowaną. Projekt powstaje dla Apple Original Films. W roli głównej zobaczymyBohaterembędzie Reef (), zniszczony przez życie hollywoodzki gwiazdor. Kiedy dostaje tajemnicze wideo, musi zmierzyć się z dręczącymi go demonami i zadośćuczynić tym, których skrzywdził.nie tylko wyreżyseruje film, ale także zagra jedną z ról. Jest również współautorem scenariusza (wraz z Ezrą Woodsem ) i jednym z producentów.Najbardziej znaną roląjest Donnie Azoff z. Aktor ma w swoim dorobku wiele ról komediowych. Mogliśmy zobaczyć go m.in. wczy. Mogliśmy zobaczyć go także w miniserialu. Jako reżyser zadebiutował filmem, który opowiadał o dojrzewaniu młodego deskorolkowca w latach 90. W 2022 roku na Netflix trafił jego dokument. Zobaczcie jego zwiastun:to jeden z najlepszych psychoterapeutów na świecie. W ciągu 40 lat pomógł całej rzeszy pacjentów, w tym wybitnym twórcom i przedsiębiorcom, także tym sceptycznym wobec terapii. W filmie, którego reżyserem jest jego przyjaciel i pacjent, poznajemy życie Stutza i jego wyjątkowe ćwiczenia z wizualizacji, czyli metody. Kiedy Hill rozpoczyna unietypową sesję terapeutyczną przebiegającą inaczej niż typowe spotkanie lekarza z pacjentem, obaj korzystają z metod, aby terapia była zabawna i skuteczna. Obserwując szczerą rozmowę Stutza Hilla oraz ich drogi do zdrowia psychicznego, a także beztroską wymianę zdań dwóch kumpli należących do różnych pokoleń, dowiadujemy się, jak metody pomagają wyzdrowieć psychicznie każdemu – nawet osobom, które aktywnie nie szukają pomocy.Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie, czyli najnowszym hicie z