Jonah Hill wyreżyseruje i zagra w komedii swojego autorstwa

"Cut Off" - co wiemy?

Getty Images © MEGA

Zwiastun filmu "Najlepsze lata"

Jak podają amerykańscy dziennikarze, " Cut Off " ma być komedią reżyserowaną przez Hilla , a produkowaną przez studio Warner Bros. Film ma opowiedzieć historię pary dwujajowych bliźniaków, którym niezwykle bogaci rodzice w końcu odcinają wsparcie finansowe. Na ten moment żaden członek obsady poza Hillem nie został ujawniony. Z planowanymi zdjęciami w Kalifornii, film ma rozpocząć swoją produkcję jeszcze w tym roku.Przypomnijmy, że dopiero co Hill ukończył produkcję swojego filmu " Outcome " tworzonego dla Apple. Jego premiery możemy spodziewać się jeszcze w tym roku na platformie Apple TV+. Bohaterem " Outcome " będzie Reef ( Reeves ), zniszczony przez życie hollywoodzki gwiazdor. Kiedy dostaje tajemnicze wideo, musi zmierzyć się z dręczącymi go demonami i zadośćuczynić tym, których skrzywdził. Obok niego na ekranie wystąpią także Matt Bomer i wracająca na dobre do aktorstwa Cameron Diaz Aktor znany przede wszystkim z charakterystycznych ról komediowych w " Supersamcu " czy " 21 Jump Street " swoją karierę reżyserską rozpoczął już jakiś czas temu. W 2018 roku nakręcił swoje debiutanckie " Najlepsze lata ", niezależny komediodramat o dojrzewaniu w amerykańskich latach 90. Cztery lata później, w 2022 roku, dostarczył z kolei produkowany dla Netflixa dokument " Stutz "; wyjątkowy obraz zarówno swojego terapeuty Phila Stutza, co i wrażliwy, osobisty zapis siły terapii na przykładzie własnej psychologicznej drogi.