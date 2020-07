Kina studyjne zachęcają do powrotu do kin. Zobaczcie plakaty

Stowarzyszenie Kin Studyjnych organizuje akcję "Powrót do kin studyjnych". Widzów zachęcają do obejrzenia filmów w salach kinowych plakaty przygotowane przez Martę Frej i Andrzeja Pągowskiego. Możecie je obejrzeć poniżej:Są również grafiki inspirowane " Lśnieniem Kubricka i " Cast Away: Poza światem W dniach 24-26 lipca w wybranych kinach studyjnych w całej Polsce widzowie będą mogli kupić bilety w promocyjnej cenie na specjalnie wyselekcjonowany zestaw filmów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie TUTAJ Kina studyjne od lat pełnią istotną rolę – miejsca poważnej rozmowy o kinie i życiu, które to kino pokazuje. Łączą ludzi z pasją, kochających nie tylko filmy, ale wspólne doświadczanie kultury, promują młodych polskich twórców i tytuły często niełatwe, ale ważne i potrzebne.