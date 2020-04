Kino Dzieci Prezentuje #MądreFilmyOnline to selekcja kilkunastu tytułów dla młodych widzów (w wieku 4-12+), znanych z międzynarodowych festiwali filmowych i nagradzanych przez młodą widownię, dostępnych legalnie, za niewielką opłatą na platformach vod.Kino Dzieci Prezentuje #MądreFilmyOnline to selekcja ponad 20 tytułów dla młodych widzów (w wieku 4-12+), znanych z międzynarodowych festiwali filmowych i nagradzanych przez młodą widownię, dostępnych legalnie, za niewielką opłatą na platformach vod. Filmy rekomendowane przez Kino Dzieci wyróżniają się walorami edukacyjnymi, artystycznymi oraz produkcyjnymi. Te elementy są dla nas składowymi dobrego kina, które charakteryzuje mądrość przekazu i bezpieczeństwo pod względem treści oraz formy wizualnej wyrażające się m.in. poprzez brak agresywnego montażu.Propozycje Kina Dzieci to brawurowe opowieści detektywistyczne, ekranizacje popularnych serii książek, to mądre i zabawne kino, dostosowane do wieku młodych widzów. Wśród nich znajdą się kultowe już przygody Kacpra i Emmy, Pettsona i Findusa czy Gordona i Paddy – filmy idealne dla przedszkolaków.czy, to filmowa przygoda dla nieco starszych widzów (dzieci 6+), zaś niezwykłe historie bohaterów filmówdedykowane są odbiorcom 9+. Wymagających starszaków Kina Dzieci (12+) z pewnością zachwycą doceniane przez krytyków i widzów najlepszych międzynarodowych festiwali w Berlinie i Cannes historie Shuli –i Fridy wA po seansie filmowym z Kinem Dzieci czas na działanie! Dzięki przygotowanym materiałom dla dzieci 4 i 6 lat zainspirujemy Was do wspólnego spędzenia czasu i kreatywnej zabawy w oparciu o obejrzany film. Na stronie www.kinodzieci.pl są już bezpłatnie dostępne propozycje zabaw plastycznych dla dzieci w formie wideo instrukcji. Ich autorka - Michalina "Miśka" Drygasiewicz, animatorka, która na co dzień pracuje z dziećmi w Kinie Nowe Horyzonty oraz w ogólnopolskim programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, korzysta w nich wyłącznie z przystępnych materiałów, które każdy ma w domu.Dorosłym polecamy cykl "Okiem psychologa", czyli opracowane przez psychologów i pedagogów analizy, które wyszczególniają najważniejsze obszary tematyczne filmu i stawiają ważne pytania, które można rozwinąć w rozmowie po seansie. Analizy to, obok scenariuszy lekcji, stały element naszej wieloletniej pracy w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej dla przedszkoli i szkół. Mając na uwadze, że rodzice i opiekunowie nie uczestniczą w spotkaniach edukacji filmowej z dziećmi, opracowaliśmy analizy pozwalające nawiązać rozmowę po obejrzanym przez nie filmie. Taka sytuacja może mieć miejsce i teraz. Seans filmowy to jedna z możliwości na to, by wypełnić dzieciom czas spędzany w domu. Idealną sytuacją jest wspólne rodzinne oglądanie, jeśli jednak nie jest to teraz możliwe, analizy pomogą w rozmowie o wrażeniach dzieci po seansie, ich emocjach, odczuciach, osądach.Dodatkowo do opisu każdego tytułu w formie hasztagów # dodane zostały zagadnienia poruszane w filmie. To słowa klucze do analizy, które pomogą w selekcji filmu i rozmowie po seansie.Lista wszystkich filmów Kino Dzieci Prezentuje #MądreFilmyOnline wraz z zwiastunami, plakatami i opisami dostępna jest na stronie: www.kinodzieci.pl/filmy-on-line