Kino konesera: najlepsze filmy artystyczne w Polsat Box Go

Belgijski reżyser Lukas Dhont wszedł do świata kina z przytupem. Jego debiutancki pełny metraż " Girl " zgarnął cztery laury na festiwalu w Cannes, Europejską Nagrodę Filmową dla odkrycia roku, a także nominację do Złotego Globu. Film opowiada historię 15-letniej baletnicy Lary, która urodziła się w ciele chłopca. Opowieść zaczyna się w momencie, gdy bohaterka zostaje przyjęta do nowej szkoły tańca. Jednocześnie poddaje się kuracji hormonalnej, dzięki której będzie mogła dokonać upragnionej tranzycji. Dzieląc czas między salę treningową i szpital, Lara musi także mierzyć się z wyzwaniami, jakie przynosi okres dojrzewania. Reżyser przygląda się jej zmaganiom z czułością i empatią. Owocuje to jedną z bardziej poruszających historii inicjacyjnych ostatnich lat.