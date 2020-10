Kino kryzysów. Przegląd filmowy w CSW Zamek Ujazdowski

Program

Konflikt, paraliż, katastrofa – to słowa odmieniane dziś przez wszystkie przypadki. Kryzys ekologiczny, finansowy i geopolityczny, w obliczu którego stoi ludzkość, to czas przemian i szukania dróg wyjścia. Czy kryzys może być konstruktywny i nieść za sobą pozytywne zmiany? Przegląd filmowyw Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest poświęcony politycznym, klimatycznym i ekonomicznym załamaniom jako koniecznej części głębszej zmiany społecznej.20/10/2020Zestaw filmów polskich artystek, poświęcony kwestii przyszłości. To właśnie na polu sztuk wizualnych o wiele odważniej niż w kinie głównego nurtu rozwija się namysł nad przyszłością i jej wizualnością. Okazuje się, że w tych wizjach kluczową rolę ogrywają byty pozaludzkie – humanoidalne formy powstałe po klimatycznej apokalipsie, lodowce, ale przede wszystkim rośliny.Formy przetrwaniareż. Diana Lelonek, 2020, 8'reż. Jadwiga Subczyńska , 2019, 8'Metamorfozy roślinreż. Urszula Zajączkowska , 2016, 4'Pamięć lodowcówreż. Angelika Markul, 2017, 10'reż. Zuzanna Banasińska , 2019, 12'Piknik na skraju drogireż. Katarzyna Górna , 2019, 24'Wydarzenie w ramach programu filmowego towarzyszącego festiwalowi Digital Cultures Instytutu Adama Mickiewicza jest zarazem pierwszą odsłoną cyklu filmowego Kino kryzysów. Pokaz odbędzie się jednocześnie w kinie w U–jazdowskim i na portalu Ninateka.Szczegółyhttps://u-jazdowski.pl/kino/repertuar/kino-kryzysow/roslinna-nadzieja27/10/2020reż. Bernd Schoch , Niemcy 2019, 153'Pokaz w kinie oraz na MOJEeKINO.PLSzczegółyhttps://u-jazdowski.pl/kino/repertuar/kino-kryzysow/grzybobranie-w-kinie-olanda25/11/2020, 26/11/2020– wschodnioeuropejskie filmy z archiwum Festiwalu Krótkich Filmów w OberhausenPokaz z taśmy 35 mm w kinie27/01/2021Czarodziejska góra[The Magic Mountain], reż. Eitan Efrat , Daniel Mann, Belgia 2020, 68'Pokaz w kinie oraz na MOJEeKINO.PL17/02/2021reż. Amel Alzakout, Khaled Abdulwahed , Niemcy 2019, 67'Pokaz w kinie oraz na MOJEeKINO.PL17/03/2021[A Fábrica de Nada], reż. Pedro Pinho , Portugalia 2017, 177'Pokaz w kinie oraz na MOJEeKINO.PLWięcej informacji o przeglądzie filmowym na stroniehttps://u-jazdowski.pl/kino/repertuar/kino-kryzysowCzas trwaniapaździernik 2020–czerwiec 2021Bilety10–16 złKuratorMichał Matuszewski