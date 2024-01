Kinomani i gracze! Nowoczesny projektor Hisense C1 w promocyjnej ofercie w Media Expert!

Hisense C1 – pierwszy na świecie miniprojektor z technologią obrazu Dolby Vision

Hisense C1 to więcej niż projektor

. Projektor znajdujący się w ofercie sklepujest bowiem pierwszym na świecie miniprojektorem z technologią obrazu Dolby Vision, mocą nasyconych kolorów i jakością umożliwiającą oglądanie nawet w jasny dzień. Do tego jest niewielki, zajmuje mało miejsca i można go zabrać ze sobą w podróż. Z Hisense C1 możecie urządzić salę kinową w ogrodzie albo przeprowadzić turniej growy pod gwieździstym niebem.Teraz w promocyjnej ofercie w sklepie Media Expert przy zakupie projektoraotrzymacie futerał i statyw gratis.to propozycja dla widzów i graczy, którzy cenią wysoką jakość obrazu, wygodę i mobilność. To małe urządzenie oferuje bowiem, co przekłada się na żywe, pełne barw obrazy możliwie najbliższe kinowym doświadczeniom.Wrażenia te dopełniają– wbudowane w projektor głośniki generują zarówno mocny bas, jak i wyraźne tony wysokie – możecie więc na nim puszczać muzykę nawet podczas spotkania w większym gronie znajomych. A to wszystko w dowolnym miejscu i w dowolnych warunkach – w salonie czy na zewnątrz, w zakresie odposiada też, który samodzielnie ustawia ostrość, dostosowuje geometrię obrazu, a nawet omija w inteligenty sposób przeszkody na ekranie. Pozostaje więc umieścić projektor w odpowiednim miejscu i cieszyć się jego jakością zaraz po uruchumieniu.Sprawdzony i efektywny system chłodzenia sprawia natomiast, że projektDzięki Apple AirPlayzyskuje szersze zastosowanie – może na przykład posłużyć doprosto z iPhone'a, iPada lub komputer Mac. Urządzenie wyposażone jest też we wsparcie dla Apple Home, można więc nim sterować za pomocą technologii Apple HomeKit.Nowoczesne złącza – m.in. HDMI 2.1 – zapewniają natomiast bezproblemowe połączenie z konsolą do gier, odtwarzaczem Blu-Ray, dyskiem zewnętrznym czy systemem audio. Projektor może więc posłużyć jako ekran do różnego rodzaju rozrywki. Wszystko w jednym urządzeniu!Pełną specyfikację projektora wraz z promocyjną ofertą na futerał i statyw gratis znajdziecie na stronie Media Expert