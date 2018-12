Kinowa "Battlestar Galactica" wciąż w planach

W 2016 roku pisaliśmy o tym, że Francis Lawrence (cykl) wyreżyseruje kinowe widowisko. Od tamtej pory jednak wokół projektu było cicho, więc niektórzy z Was mogli pomyśleć, że trafił on do kosza. A tak wcale nie jest.Na film przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać. Tekst przygotowany przez Lisę Joy najwyraźniej nie spotkał się z aprobatą producentów. Postanowiono więc zatrudnić nowego scenarzystę. Został nim specjalizujący się (póki co) w odświeżaniu znanych marek Jay Basu . Jest on autorem tekstów doi nadchodzącego widowiska akcjiProjekt powstaje dla studia Universal Pictures, które pracowało nad widowiskiem już pod koniec lat 90. Wtedy jednak prace zostały wstrzymane, kiedy sukcesem okazała się nowa serialowaSzczegóły fabuły filmu nie są oczywiście na razie znane. Wiadomo jedynie, że będzie to opowieść o wojnie z Cylonami, maszynami do złudzenia przypominającymi ludzi. Wojna zakończyła się zwycięstwem maszyn, a garstka ocalałych wyrusza na poszukiwanie bezpiecznej przystani – mitycznej planety-matki, Ziemi.