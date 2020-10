Reżyser "Mrocznej Phoenix" wskrzesza kinową "Battlestar Galacticę"

Jak bumerang wraca pomysł realizacji kinowego widowiska " Battlestar Galactica ". Prace nad filmem zaczną się jednak od zera. Za scenariusz odpowiadać będzie Simon Kinberg (autor fabuły i reżyser " Mrocznej Phoenix "). Będzie również pełnił funkcję producenta.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Poprzednie wersje opowiadały o konflikcie ludzi zamieszkującymi 12 planet z Cylonami, inteligentnymi maszynami do złudzenia przypominającym ludzi. Cyloni wojnę wygrali, a garstka ocalałych homo sapiens wyruszyła na poszukiwanie bezpiecznej przystani - mitycznej planety-matki, Ziemi.O kinowym widowisku mówi się już od końca lat 90. Wtedy jednak prace przerwał sukces serialowego rebootu Ronalda D. Moore'a . Pod zakończeniu serialu Universal Pictures powróciło do tych planów. Swego czasu całość reżyserować miał Francis Lawrence , a autorką scenariusza była współtwórczyni " Westworld Lisa Joy . Ta wersja trafiła jednak do kosza.W 2018 roku do przygotowania scenariusza zaangażowany został Jay Basu (" Aniołki Charliego "). Jednak i jego wersja została przez studio odrzucona.Przypomnijmy, że niezależnie od kinowego widowiska w przygotowaniu jest również nowa wersja serialowa. Jej producentem jest twórca " Mr. Robot