Kinowe uniwersum Marvela na razie bez X-Men

Mamy złą wiadomość dla tych, którzy nie mogą już doczekać się pojawienia X-Men w kinowym uniwersum Marvela. Wszystko wskazuje na to, że musicie uzbroić się w cierpliwość. Kevin Feige w ramach promocjiudzielił wywiadu portalowi io9. Został w nim zapytany właśnie o to, kiedy możemy się spodziewać pojawienia mutantów. Szef Marvel Studios nie miał dobrych wiadomości. Stwierdził bowiem, że plany dotyczące przyszłości MCU po czwartej częścibyły przygotowywane przed zakupem 20th Century Fox przez Disneya. A zatem nie uwzględniają obecności mutantów. Szanse na to, by odegrali oni istotną rolę w produkcjach Marvela w ciągu najbliższych pięciu lat są znikome.Oczywiście nie dotyczy to kontynuacji, który jest podobno dla Disneya priorytetem. A w każdym razie tak sugerował szef Disneya Bob Iger.jednak prawdopodobnie powstanie z myślą o kategorii R, więc nie zostanie zrealizowany przez Marvel Studios, lecz pod egidą 20th Century Fox.Wielu fanów wierzy jednak, że jeśli nawet na nowe widowisko o X-Men przyjdzie nam długo poczekać, to sami mutanci mogą w epizodach pojawić się już wcześniej. Niektórzy sądzą nawet, że zobaczymy ich już w, na przykład w scenie po napisach.