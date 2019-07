Klasyk thrillera powraca w najwyższej formie

Ale co, jeśli najgroźniejszą bronią na świecie nie jest inteligentny pocisk ani okręt podwodny, ani nawet sztuczna inteligencja wygenerowana przez program komputerowy? Co jeśli jest nią siedemnastoletni chłopak o niewyobrażalnie błyskotliwym umyśle, który potrafi przechytrzyć wysoko wykfalifikowane, profesjonalne służby bezpieczeństwa na całym świecie, przejąć kontrolę nad uzbrojeniem i sprawić, by przeciwko supermocarstwom obróciła się ich własna broń? Jak cenny byłby taki człowiek? I do czego byś się nie posunął, żeby mieć go po swojej stronie?Trwa wyścig z czasem, by przechwycić bezcenny cel zanim wpadnie w niepowołane ręce i zaburzy światową równowagę sił., słynny brytyjski pisarz i dziennikarz.W wieku siedemnastu lat wstąpił do RAF-u i uzyskał licencję pilota wojskowego. Dwa lata później porzucił służbę w lotnictwie na rzecz dziennikarstwa. W latach 1961–65 był korespondentem Reutera w Berlinie i Paryżu. W 1967 roku z ramienia BBC wyjechał do Biafry, skąd nadawał reportaże z wojny z Nigerią. Wyrzucony z pracy za rzekomą nieobecność, powrócił do Biafry jako wolny strzelec i zaprzyjaźnił się z przywódcą secesjonistów.Światową sławę przyniósł pisarzowi wydany w 1971 roku thriller "Dzień Szakala". Umocniły ją kolejne powieści i zbiory opowiadań, m.in. "Akta Odessy", "Psy wojny", "Diabelska alternatywa", "Dezinformator", "Ikona", "Weteran", "Mściciel", "Afgańczyk", "Kobra" i "Czarna lista".Łączny nakład książek Forsytha , uznanego za twórcę gatunku zwanego thrillerem polityczno- spiskowym, przekroczył 100 milionów egzemplarzy.Sukces literacki umocniły liczne adaptacje kinowe i telewizyjne, w tym głośny obraz Zinnemanna o próbie zamachu na generała de Gaullea.