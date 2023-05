Kochacie "Iron Sky"? Reżyser szykuje kolejny szalony film

O czym opowie "Killtown"?

Kim jest Timo Vuorensola?

Zwiastun filmu "Iron Sky"

Projekt nosi tytuł. Jego bohaterką będzie dziennikarka wysłana do małego prowincjonalnego amerykańskiego miasteczka Killkent. Ma tam dokonać dziennikarskiego śledztwa na temat możliwego seryjnego zabójcy, który ponoć grasuje w okolicy.Niestety wkrótce kobieta będzie musiała walczyć o swoje życie, a dybać na nią będą wszyscy mieszkańcy Killkent. Dziennikarka odkryje bowiem, że. Ci zrobią wszystko, by powstrzymać ją przed ujawnieniem światu ich sekretu.Całość pomyślana jest jakoJeśli kochacie campowe produkcje, to Timo Vuorensola jest Wam doskonale znany. Jego przepustką do sławy okazał sięFilm opowiadał alternatywną historię świata. Gdy w 1945 roku III Rzesza chyli się ku upadkowi, z tajnej bazy na Antarktydzie naziści wysyłają na Księżyc misję ostatniej szansy. Wkrótce po ciemnej stronie srebrnego globu powstanie tajna baza, w której hitlerowcy rozpoczną realizację diabelskiego planu zemsty. W 2018 roku Ziemia stanie się celem kontrataku imperium fuhrera, zapoczątkowanego przez "meteorblitzkrieg", który skalą zniszczeń przyćmi nawet kosmiczną zagładę z " Dnia Niepodległości ".okazał się kultową produkcją i doczekał się kontynuacji. Sam Vuorensola z kolei otrzymał propozycję pracy przy angielskojęzycznych projektach takich jak horrorczy