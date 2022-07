Kolejna porcja gier w Xbox Game Pass. Zobacz w co jeszcze zagramy w lipcu

Microsoft opublikował listę gier, które w ciągu najbliższych dni trafią do katalogu Xbox Game Pass. Wszystkie wchodzące w drugiej połowie lipca pozycje znajdziecie poniżej.19 lipca dołączą:- " As Dusk Falls " - Xbox, PC, Chmura- " Watch Dogs 2 " - Xbox, PC, Chmura21 lipca dołączą:- " Sins of a Solar Empire: Rebellion " - PC- " MotoGP 22 " - Xbox, PC, Chmura- " Torment: Tides of Numenera " - Xbox, Chmura29 lipca dołączy:- " Inside " - Xbox, PC, ChmuraCo znaczą dopiski obok tytułów?- "Xbox" - gra dostępna do pobrania na Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S i Xbox Series X- "Xbox Series X|S" - gra dostępna do pobrania tylko na Xbox Series S i Xbox Series X- "Chmura" - możliwość grania poprzez streaming na iOS, Android i PC- "PC" - gra dostępna do pobrania na komputery z Windowsem 10 lub Windowsem 11- "EA Play" - tytuł dostępny w ramach usługi EA Play, która wchodzi w skład abonamentu Xbox Game Pass Ultimate