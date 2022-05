Najlepsze gry anime. Top 10 gier, w które warto zagrać

Macie ochotę zagrać w wirtualną piłkę nożną, ale nie przepadacie za realizmem serii " FIFA "? Na ratunek przychodzi " Captain Tsubasa: Rise of New Champions ", które garściami czerpie wszystko co najlepsze z anime o przygodach " Kapitana Jastrzębia ". W grze znalazły się nie tylko znane postacie, ale również, co chyba najważniejsze, totalnie pokręcone zasady na boisku. Super silne strzały rozrywające siatki i mury to będzie Wasz chleb powszedni, a do tego wszystkiego dodajcie sobie jeszcze świetną oprawę graficzną (może nie w wersji na Switcha) i od razu poczujecie się jakbyście byli ziomkami Tsubasy. Uwaga, w przeciwieństwie do anime pojedynczy strzał trwa tutaj zaledwie kilka sekund, a nie 18 odcinków.