Komiks autora "The Walking Dead" zostanie widowiskiem kinowym

Komikszostanie zmieniony w widowisko kinowe. Producentem obrazu jest Skybound, studio należące do Roberta Kirkmana , autora komiksowego oryginału.jest paranormalną opowieścią sf rozgrywającą się w Filadelfii. Pewnego dnia część miasta, wraz 300 tysiącami mieszkańców, znika w tajemniczym zjawisku, które nazwane zostało Oblivion. Władze próbowały wielokrotnie przedostać się piekielnego krajobrazu panującego w Oblivion, by uratować zaginionych. Misje kończyły się fiaskiem, więc w końcu z nich zrezygnowano. Jednak jedna osoba nie odpuszcza. Nathan Cole wciąż, dzień po dniu, wyrusza na wyprawy do Oblivion.Scenariusz widowiska przygotowuje Sean O'Keefe ).