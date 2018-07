BIULETYN: "Ostatnie Rekinado" z nowym plakatem

W sieci pojawił się nowy plakat filmu. [za: TV Line]Studio odpowiedzialne za serialszykują nowy projekt -. Jak łatwo się domyślić, będzie to nowa ekranizacja powieści Aleksandra Dumasa "Hrabia Monte Christo". Jest to historia marynarza, który został nieświadomie uwikłany w spisek polityczny, który został przez jego wrogów wykorzystany dla osiągnięcia prywatnych korzyści. Po 14 latach w więzieniu ucieka, a wróciwszy do Paryża jako właściciel niewyobrażalnych wręcz bogactw dokonuje wyrafinowanej zemsty na ludziach winnych jego nieszczęść. [za: Deadline] Robert Kirkman wyprodukuje serial na podstawie komiksu Zacka Kaplana. Akcja rozgrywa się w przyszłości, kiedy to ludzkość musiała skryć się pod ziemią przed zabójczymi promieniami słonecznymi. Główny bohater jest robotnikiem, który w specjalnym kombinezonie pracuje na powierzchni. Pewnego dnia odkrywa spalone zwłoki osoby pozostawionej na pewną śmierć. Rozpoczyna prywatne śledztwo. [za: Deadline] Beau Bridges zagra jedną z głównych ról w komediowym serialu. Jest to historia trenera małomiasteczkowej chrześcijańskiej drużyny baseballa, który żyje w cieniu ojca (w tej roli Bridges ), lokalnego bohatera i trenera, który doprowadził szkolną drużynę baseballa do dwóch tytułów mistrzów stanu. [za: Deadline] Sam Elliott jest kolejną osobą w obsadzie disnejowskiej produkcji. Film jest remakiem, a Elliott użyczy głosu Trusty'emu, który jest psem policyjnym. [za: That Hashtag Show] Brianna Hildebrand znaleźli się w obsadzie niezależnej produkcji pod tytułem. Jest to opowieść o licealnym outsiderze, który potajemnie podkochuje się w dziewczynie będącą ukochaną chłopaka, który się na bohaterze wyżywa. Dyrektor i nauczyciele raz za razem zawodzą zaufanie. W końcu bohater podejmie kluczowe decyzje, które odmienią jego życie. [za: Deadline] Lily Mae Harrington zagra główną rolę w serialu stacji Showtime "Queen Fur". Będzie to historia seksownej dziewczyny, która rzuciła liceum, ale nie poddaje się i zamierza zrealizować swoje marzenia. Akcja rozgrywać się będzie na Florydzie, w miejscu, w którym królują konkursy piękność, kult broni palnej, południowa gościnność i kubańscy rewolucjoniści. [za: Deadline]Stacja AMC przygotowuje serial na podstawie książki Hugh Howleya, która w Polsce została jako. W przyszłości, gdy Ziemia stała się toksycznym pustkowiem, przetrwać zdołała ledwie garstka ludzi, zamieszkujących gigantyczny podziemny silos. Odcięci od świata zewnętrznego, wiodą życie pełne nakazów i zakazów, sekretów i kłamstw. By przeżyć, muszą ściśle przestrzegać pewnych zasad. Niektórzy jednak się na to nie godzą. Ci stanowią największe zagrożenie – mają czelność marzyć i śnić, zarażać innych swoim optymizmem. Czeka ich prosta i zabójcza kara: zostaną wypuszczeni na zewnątrz. Jules jest jedną z takich osób. Być może już ostatnią. [za: Variety] Timothy Hutton dołączył do obsady piątego sezonu. Na razie nie ujawniono, kogo zagra. [za: Deadline]