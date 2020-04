Komiks o dzielnych myszach jednak doczeka się ekranizacji?

Wydawca komiksów BOOM! Studios pochwalił się podpisaniem umowy o ramowej współpracy z Netfliksem. Dzięki temu platforma będzie mogła realizować fabularne i animowane projekty na bazie bogatej biblioteki wydawnictwa.Do tej pory BOOM! Studios współpracowało z 20th Century Fox. Niestety po przejęciu studia przez koncern Disneya relacje mocno się ochłodziły i na mocy kontraktu obowiązującego do stycznia 2021 roku powstał tylko jeden film -, którego premiera planowana jest na sierpień.W planach była jeszcze ekranizacja, o antropomorficznych myszach w czasach średniowiecza. Głównymi bohaterami są członkowie mysiego bractwa, którzy przysięgli chronić zwykłych obywateli. Ten projekt, którego budżet szacowano na 150 milionów dolarów, został wyrzucony przez Disney do kosza na dwa tygodnie przed rozpoczęciem prac. Teraz będzie można wrócić do tego projektu. Na razie jednak nie wiadomo, czy akurat tym tytułem zainteresowana jest platforma, czy może wybierze coś innego.Netflix i BOOM! Studios jeszcze przed podpisaniem tej umowy współpracowali ze sobą. Na bazie jednego z komiksów wydawcy David F. Sandberg ma nakręcić