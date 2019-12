Komiks o szykującej zemstę kobiecie w drodze na ekran

Studio Hideout Pictures nabyło prawa do ekranizacji nadchodzącego komiksu, który zostanie wydany przez Dark Horse.Twórcami komiksu są Sydney Duncan i Natalie Barahona. Jego akcja toczy się w ostatnich dniach wojny secesyjnej. To opowieść o dwóch kobietach, które nie cofną się przed niczym w poszukiwaniu zemsty. Anna Hoyt poszukuje mężczyzny, który sprowokował jej siostrę do samobójstwa. W zamian za obietnicę wolności towarzyszy jej niewolnica Hattie Virgil.Scenariusz pełnometrażowej ekranizacji komiksu napisze Sigrid Gilmer ). Studio Hideout Pictures jest odpowiedzialne m.in. za najnowszy film Kevina Smitha