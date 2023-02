Koncert FALL IN LOVE Symfonicznie już 25 lutego w Krakowie

Piękno muzyki



Ekskluzywny Koncert w ICE Kraków



Wejdź do zaczarowanego świata niewiarygodnie pięknych i wzruszających utworów filmowych oraz musicalowych wykonanychNiezwykłe muzyczne emocje zagwarantuje niesamowitaoraz zaproszeni gościeWidowisko stworzone by poczuć nieprawdopodobne doznania, zagwarantowane przez najwyższej jakości dźwięk oraz piękną muzykę przenoszącą widzów w zupełnie inny, niecodzienny, zadziwiający i piękny świat największych miłosnych przebojów z dużego ekranu!Koncert jakiego jeszcze nie widzieliście na żywo jużw ICE Kraków!Fall in Love - Symfonicznie powstał z pasji do muzyki i filmu, które wspólnie przenoszą nas w świat wzruszeń i wrażeń. Chcemy, by odbiorcy odnaleźli się w lubianych przebojach ze znanego filmowego repertuaru, a jednocześnie przeżyli coś nietypowego. Dlatego też zaprosiliśmy do tego projektu nie tylko cenioną Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Śląskiej ale także polskich solistów obdarzonych wyjątkowymi głosami w tym Piotra Cugowskiego, Kasię Moś i Natalię Lesz. Ich współpraca zapewni wyjątkowe emocje, a widzowie przeżyją doświadczenie, które zostanie w ich pamięci na długo.Fall in Love zasługuje na niezwykłą oprawę dlatego idealnym miejscem jest bez wątpienia Sala Audytoryjna im. Krzysztofa Pendereckiego w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Sala zaprojektowana z największą dbałością o standardy akustyczne oraz komfort widzów. Tym sposobem zagwarantujemy widzom najwyższą jakość i niesamowite odczucia podczas koncertu.Bilety / www.fallinlove.com.pl