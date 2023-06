Koniec "Billions"! Showtime ogłosił datę premiery finałowego sezonu

"Billions" żegnają się z widzami

"Billions" - o czym opowiada serial?

Zwiastun serialu "Billions"

- mówi Chris McCarthy, prezes i dyrektor generalny Showtime/MTV Entertainment Studios oraz Paramount Media Networks -W tym miejscu przypomnijmy, że w przygotowaniu są spin-offy " Billions ". Ich akcja ma się rozgrywać w Miami i Londynie.Chuck Rhoades ( Paul Giamatti ) to niezwykle skuteczny prokurator federalny. Wkrótce otrzymuje informację o zakazanych praktykach na rynkach finansowych, powiązanych z osobą rekina finansjery, Bobby'ego "Axe" Axelroda ( Damian Lewis ). Otwiera to furtkę do wytoczenia sprawy przeciwko popularnemu miliarderowi, co może stanowić przełom kariery ambitnego prokuratora. To jednocześnie niezwykle ryzykowna gra, gdyż potencjalnie wielka wygrana może zamienić się w równie spektakularną porażkę. Walka prokuratora i wpływowego biznesmena to przede wszystkim starcie dwóch silnych i przebiegłych osobowości z nieposkromionym ego, usiłujących ubiec, podrażnić i przechytrzyć przeciwnika.W sezonie siódmym dotychczasowe sojusze zostają wywrócone do góry nogami. Stare rany nie chcą się zagoić, lojalność jest wystawiana na próbę, zdrada nabiera epickich rozmiarów, a wrogowie stają się nieufnymi przyjaciółmi. Powraca Bobby Axelrod, a stawki rosną od Wall Street po cały świat.