BIULETYN: Będzie piąty sezon "Billions"

Showtime zamawia piąty sezon serialuna miesiąc przed końcem czwartego. [za: The Hollywood Reporter]Zmarł Kip Niven , aktor znany z filmu. Miał 73 lata. [za: Deadline] Ty Burrell dołączył do obsady serialu animowanego. Użyczy głosu ojcu głównego bohatera, hydraulika mającego bzika na punkcie klasycznego rocka, który poprzysiągł sobie, że będzie lepszym ojcem dla syna, niż jego ojciec był dla niego. [za: The Hollywood Reporter] Elliott Gould dołączyli do obsady netfliksowego thrillera. Jest to historia młodej kobiety, która opiekowała się bogatym staruszkiem. Kiedy ten umiera, okazuje się, że przepisał jej swoją fortunę. Tak bohaterka zostaje wplątana w sieć intryg i morderstwa. Jeśli chce przeżyć, nie może ufać nikomu, nawet osobom, które kocha. [za: Deadline] Utkarsh Ambudkar znaleźli się w obsadzie filmu. Będzie to komedia romantyczna o kolekcjonerce, która próbuje przetrwać trudne zerwanie ze swoim chłopakiem, szefem Whitney Museum. Po związku pozostały jej liczne przedmioty, z którymi nie wie, co zrobić. Dzięki życzliwości właściciela hotelu, w jego hallu organizuje tytułową galerię i wystawia w niej feralne przedmioty. [za: The Hollywood Reporter] CJ Wilson dołączyli do obsady komedii. Jest to satyra polityczna o konsultancie pomagającym emerytowanemu pułkownikowi piechoty morskiej wygrać wybory na burmistrza miasta miasta w Wisconsin. [za: Deadline] Anthony Anderson został gwiazdą sportowej komedii romantycznej. Będzie to remake argentyńskiego przeboju. [za: The Hollywood Reporter]