2 sierpnia na Disney+ podwoje otworzy na nowo "The Bear", czyli jeden z najwyżej ocenianych seriali ubiegłego roku. W drugim sezonie Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri) i Richie (Ebon Moss-Bachrach) podejmą się ambitnego zadania przekształcenia baru z kanapkami w bardziej wyszukany lokal. Jednak nie będzie to proste zadanie, również pod kątem rozwoju osobistego. W trakcie realizacji planu, cała ekipa z The Original Beef of Chicagoland będzie musiała stawić czoła własnej przeszłości, ale też nadchodzącej przyszłości.