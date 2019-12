Koniec kinowego uniwersum LEGO od Warnera

Wszystko wskazuje na to, że nie będzie kolejnych kinowych animacji Warner Bros. opartych na klockach Lego. Jesienią upłynął termin dotychczasowej umowy i Lego postanowiło jej nie przedłużać.Nie znaczy to wcale, że zabawkowy gigant rezygnuje z obecności w kinach. Po prostu szuka nowego partnera. I jeśli wierzyć doniesieniom prasy amerykańskiej, już go znalazło. Podobno na finiszu są rozmowy ze studiem Universal Pictures. Dan Lin i jego firma Rideback ma pozostać producentem nowych filmów.Universal wydaje się naturalnym wyborem dla Lego. Należy bowiem do medialnego koncernu, którego częścią są również tacy giganci animacji jak Illumination i DreamWorks Animation.Współpraca Lego z Warner Bros. początkowo przynosiła znakomite finansowe rezultaty.zarobiło na całym świecie ponad 460 milionów dolarów, co skłoniło WB do ogłoszenia ambitnych planów dotyczących realizacji całej masy sequeli i spin-offów. Niestety zarównojak izawiodły w box offisie, co skłoniło firmę Lego do szukania nowych rozwiązań i partnerów.