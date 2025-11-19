Newsy Filmy Twórczyni "Omenu: Początku" opowie o zabójczym wieczorze kawalerskim. Ari Aster producentem
Filmy

Twórczyni "Omenu: Początku" opowie o zabójczym wieczorze kawalerskim. Ari Aster producentem

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Frazer Harrison
Arkasha Stevenson, reżyserka dobrze przyjętego "Omenu: Początku", pracuje już nad kolejnym horrorem. Niemający jeszcze tytułu projekt powstaje dla studia A24.

GettyImages-2175527157.jpg Getty Images © Dominik Bindl
Caleb Landry Jones na premierze filmu "Harvest" podczas festiwalu w Nowym Jorku
GettyImages-2215526756.jpg Getty Images © Pascal Le Segretain
Frank Dillane podczas tegorocznego festiwalu w Cannes
GettyImages-1186858348.jpg Getty Images © Rachel Murray
Whitmer Thomas podczas występu na Vulture Festival

Nowy film twórczyni "Omenu: Początku" w drodze. Co o nim wiemy?


Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jedynie, że akcja ma się toczyć podczas wieczoru kawalerskiego, którego uczestnicy przeżyją chwile grozy. Scenariusz jest wspólnym dziełem Stevenson i Tima Smitha, z którym reżyserka współpracowała już przy "Omenie: Początku". Negocjacje w sprawie ról prowadzą Caleb Landry Jones, Frank Dillane i Whitmer Thomas. Wśród producentów znaleźli się m.in. Lars Knudsen i Emily Hildner oraz Ari Aster, który będzie pełnił obowiązki producenta wykonawczego.

Zobacz zwiastun filmu "Omen: Początek"


"Omen: Początek" trafił na ekrany wiosną 2024 roku. Poznaliśmy w nim historię, która miała miejsce przed wydarzeniami przedstawionymi w filmie Richarda Donnera. Przypominamy zwiastun:



Margaret Daino jest młodą amerykańską nowicjuszką wysłaną do Rzymu, aby rozpocząć życie w służbie Kościołowi, pracując w miejscowym sierocińcu. Od razu zaprzyjaźnia się z najstarszą dziewczynką z sierocińca, Carlitą, która podobnie jak Margaret od najmłodszych lat boryka się z problemami. Wkrótce jednak napotyka mrok, przez który zaczyna kwestionować własną wiarę i odkrywa przerażający spisek mający na celu doprowadzenie do narodzin wcielonego zła.

