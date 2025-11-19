Twórczyni "Omenu: Początku" opowie o zabójczym wieczorze kawalerskim. Ari Aster producentem

Arkasha Stevenson, reżyserka dobrze przyjętego "Omenu: Początku", pracuje już nad kolejnym horrorem. Niemający jeszcze tytułu projekt powstaje dla studia A24. Getty Images © Dominik Bindl
Nowy film twórczyni "Omenu: Początku" w drodze. Co o nim wiemy?
Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jedynie, że akcja ma się toczyć podczas wieczoru kawalerskiego, którego uczestnicy przeżyją chwile grozy. Scenariusz jest wspólnym dziełem Stevenson
i Tima Smitha
, z którym reżyserka współpracowała już przy "Omenie: Początku
". Negocjacje w sprawie ról prowadzą Caleb Landry Jones
, Frank Dillane
i Whitmer Thomas
. Wśród producentów znaleźli się m.in. Lars Knudsen
i Emily Hildner oraz Ari Aster
, który będzie pełnił obowiązki producenta wykonawczego.
Zobacz zwiastun filmu "Omen: Początek"
"Omen: Początek
" trafił na ekrany wiosną 2024 roku. Poznaliśmy w nim historię, która miała miejsce przed wydarzeniami przedstawionymi w filmie Richarda Donnera
. Przypominamy zwiastun:
Margaret Daino jest młodą amerykańską nowicjuszką wysłaną do Rzymu, aby rozpocząć życie w służbie Kościołowi, pracując w miejscowym sierocińcu. Od razu zaprzyjaźnia się z najstarszą dziewczynką z sierocińca, Carlitą, która podobnie jak Margaret od najmłodszych lat boryka się z problemami. Wkrótce jednak napotyka mrok, przez który zaczyna kwestionować własną wiarę i odkrywa przerażający spisek mający na celu doprowadzenie do narodzin wcielonego zła.