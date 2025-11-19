"Gwiezdne wrota" wracają z nowym serialem!

Zanim w 1997 roku w telewizji zadebiutował serial "Gwiezdne wrota", był jeszcze film Rolanda Emmericha pod tym samym tytułem. Była to opowieść o grupie badaczy, którzy odkryli niezwykły artefakt z czasów starożytnego Egiptu. To urządzenie umożliwiające natychmiastowe przedostanie się do zupełnie innego zakątka wszechświata. Seriale telewizyjne radykalnie rozwinęły pomysł z filmu.
Angaż Gero (jak również pozostałych osób) rodzi pytania o to, czym będzie "Stargate". Czy Amazon chce kompletnie odświeżyć cykl, czy może serial będzie po prostu nowym rozdziałem w już istniejącym uniwersum?