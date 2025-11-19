Newsy Seriale "Gwiezdne wrota" wracają z nowym serialem!
Fani "Gwiezdnych wrót" czekali na tę chwilę od momentu przejęcia MGM przez Amazon. I wreszcie się doczekali. Amazon oficjalnie zleca realizację serialu "Stargate".

Nowe "Stargate" od weterana cyklu



Na chwilę obecną praktycznie nic nie wiemy na temat nowego serialu. Poznaliśmy jedynie nazwisko twórcy i showrunnera. Został nim Martin Gero.

Fani uniwersum "Stargate" powinni kojarzyć to nazwisko. Gero zaczynał swoją karierę w serialu "Gwiezdne wrota: Atlantyda". Potem pracował także w oryginalnym serialu "Gwiezdne wrota" oraz kolejnym spin-offie "Gwiezdne wrota: wszechświat".

 
star2.jpg


Zanim w 1997 roku w telewizji zadebiutował serial "Gwiezdne wrota", był jeszcze film Rolanda Emmericha pod tym samym tytułem. Była to opowieść o grupie badaczy, którzy odkryli niezwykły artefakt z czasów starożytnego Egiptu. To urządzenie umożliwiające natychmiastowe przedostanie się do zupełnie innego zakątka wszechświata. Seriale telewizyjne radykalnie rozwinęły pomysł z filmu. 

Gero nie jest jedyną osobą związaną z uniwersum, która została zaangażowana do nowego serialu. Producentami wykonawczymi są Dean Devlin i Roland Emmerich (autorzy filmu z 1994 roku). Z kolei konsultantami będą Brad Wright i Joe Mallozzi, którzy wcześniej pracowali przy kilku serialach z uniwersum "Gwiezdnych wrót".

Angaż Gero (jak również pozostałych osób) rodzi  pytania o to, czym będzie "Stargate". Czy Amazon chce kompletnie odświeżyć cykl, czy może serial będzie po prostu nowym rozdziałem w już istniejącym uniwersum?

Wideo zapowiadające nowe "Gwiezdne wrota"


