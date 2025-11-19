Tom Cruise dziękuje Iñárritu i pokazuje wspólne zdjęcie z prac nad nowym filmem

W weekend Tom Cruise w końcu dostał na własność statuetkę Oscara. Wręczył mu ją reżyser Alejandro González Iñárritu. Teraz gwiazdor publicznie mu podziękował i jednocześnie przypomniał światu, że pracują wspólnie nad nowym filmem.
Honorowy Oscar, wspólna film
W niedzielę odbyła się ceremonia wręczenia honorowych Oscarów. W tym roku jednym ze zdobywców statuetki był Tom Cruise
. Oscara odebrał z rąk reżysera Alejandro Gonzáleza Iñárritu
.
Aktor postanowił podziękować reżyserowi. W opublikowanym w mediach społecznościowych poście napisał m.in.: Alejandro, 25 lat temu, obejrzałem twój pierwszy film "Amores perros". W ten weekend, 25 lat później, był głęboko wzruszony otrzymując z twoich rąk, mój przyjacielu, Honorowego Oscara.
Wpisowi towarzyszy zdjęcie zrobione przed rokiem podczas prób do nowego filmu Iñárritu, w którym Tom Cruise wystąpi.
Film, który nie ma jeszcze tytułu, trafi do kin jesienią przyszłego roku. Cruise
gra w nim najpotężniejszego człowieka na świecie, który wyrusza w szaloną misję, aby udowodnić, że jest zbawcą ludzkości, zanim katastrofa, którą wywołał, zniszczy całą planetę.
W obsadzie są też m.in.: Sandra Hüller
, John Goodman
, Jesse Plemons
, Sophie Wilde
, Riz Ahmed
, Michael Stuhlbarg
i Emma D’Arcy
.
Najlepsze i najgorsze filmy w karierze Toma Cruise'a