Filmowe przeboje dla całej rodziny w Polsat Box Go

Polsat Box Go nie zwalnia tempa, dostarczając filmowej rozrywki dla widzów w każdym wieku. Na platformie znajdą coś dla siebie zarówno wytrawni koneserzy kina, miłośnicy bezpretensjonalnych komedii jak i poszukiwacze produkcji, które warto oglądać wraz z najmłodszymi. Sprawdźcie naszych pięć propozycji.    
 
plakat filmu Asteriks i Obeliks: Imperium smoka

Asteriks i Obeliks: Imperium smoka

Astérix et Obélix, l'Empire du milieu
2023
1h 51m

Familijny

Przygodowy

Komedia

Francja

Familijny

Przygodowy

Komedia

Asteriks i Obeliks od ponad sześciu dekad są jednym z gorętszych towarów eksportowych francuskiej popkultury. Komiksy o przygodach dzielnych Galów sprzedały się w blisko 400 milionach egzemplarzy, dając początek globalnej marce wartej dzisiaj miliardy euro. W jej skład wchodzą również realizowane od ćwierć wieku aktorskie filmy kinowe. Najnowszy, "Asteriks i Obeliks: Imperium smoka", kosztował ponad 70 milionów dolarów, co czyni go jedną z najdroższych produkcji w dziejach europejskiego kina. Tym razem tytułowi bohaterowie wyruszają w długą i pełną przygód podróż na Daleki Wschód, aby uratować cesarzową Chin. Po piętach depcze im odwieczny wróg, Juliusz Cezar, który jest żądny nowych zdobyczy i zbiera potężną armię, aby podbić orientalną krainę po drugiej stronie globu. Ekranowa wyprawa to dla twórców pretekst do kanonady żartów podawanych w tempie karabinu maszynowego. Dobra zabawa gwarantowana dla widzów w każdym wieku.


plakat filmu Podziemny krąg

Podziemny krąg

Fight Club
1999
2h 19m

Thriller

Psychologiczny

Niemcy

USA

Thriller

Psychologiczny

W dniu premiery "Podziemny krąg" uważany był za porażkę. Wygwizdany na festiwalu w Wenecji i schłostany przez krytykę okazał się box office'ową klapą. Dziś cieszy się mianem dzieła kultowego i diamentu w filmografii Davida Finchera, a także nazywany jest przez niektórych krytyków "Mechaniczną pomarańczą" lat 90. Ekranizacja powieści Chucka Palahniuka to czarna jak smoła, anarchistyczna komedia o apatycznym, cierpiącym na bezsenność pracowniku korporacji (Edward Norton), którego życie wywraca do góry nogami charyzmatyczny sprzedawca mydła Tyler Durden (Brad Pitt). Wraz z nowym znajomym bohater zakłada tytułowe bractwo, którego członkowie urządzają cotygodniowe walki na gołe pięści. Sekretne stowarzyszenie zdobywa coraz większą popularność, a jego działalność okazuje się lewym sierpowym, który zwali Amerykę z nóg.



plakat filmu Gangi Nowego Jorku

Gangi Nowego Jorku

Gangs of New York
2002
2h 47m

Dramat

Gangsterski

Kostiumowy

USA

Włochy

Dramat

Gangsterski

Kostiumowy

"Gangi Nowego Jorku" to pierwsze wspólne dzieło legendarnego duetu Martin Scorsese / Leonardo DiCaprio. Nominowane do Oscara w 10 kategoriach, zrealizowane z niezwykłym rozmachem widowisko relacjonuje dzieje krwawego konfliktu między grupami przestępczymi, które trzęsły tytułową metropolią w połowie XIX wieku. W centrum wydarzeń znajdują się Bill Rzeźnik (wybitny Daniel Day-Lewis) i Amsterdam Vallon (DiCaprio). Pierwszy jest nieformalnym przywódcą nowojorskiego półświatka. Drugi - synem zabitego przez Billa przywódcy irlandzkiego gangu. Kino zemsty idzie tu pod rękę z epickim freskiem portretującym narodziny amerykańskiej demokracji - w kałużach krwi i płomieniach.



plakat filmu Wielki marsz

Wielki marsz

The Long Walk
2025
1h 48m

Thriller

USA

Thriller

Adaptacja wydanej w 1979 roku słynnej dystopijnej powieści Stephena Kinga. Jej akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości w Ameryce, gdzie jednym z najpopularniejszych wydarzeń medialnych jest transmisja tytułowego dorocznego marszu, w którym udział bierze pięćdziesięciu starannie wyselekcjonowanych nastolatków. Zasady są proste: kto zostaje w tyle, ten ginie. Marsz kończy się dopiero wtedy, gdy przy życiu pozostanie jeden uczestnik. Główne role w filmie zagrali Cooper Hoffman ("Licorice Pizza"), David Jonsson ("Obcy: Romulus") i Mark Hamill ("Gwiezdne wojny"), zaś za kamerą stanął Francis Lawrence mający na koncie takie klasyki jak "Constantine", "Jestem legendą" i "Igrzyska śmierci". Na łamach Filmwebu pisarz Jakub Ćwiek zachwalał: "Wielki marsz" to faktycznie jedna z najlepszych kingowych ekranizacji. Taka, która jednocześnie ma świeżość gniewnego pisarskiego debiutu Kinga i ogrom doświadczenia filmowych twórców. Wyniesionego z ich własnych dokonań, jak i ze starannej analizy późniejszych, najsłynniejszych i najważniejszych dzieł pisarza. Dobry film, jednocześnie niedzisiejszy... i bardzo, bardzo aktualny.



plakat filmu Skomplikowani

Skomplikowani

Splitsville
2025
1h 40m

Komedia

USA

Komedia

Nietuzinkowa komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie. Poczciwy Carey (Kyle Marvin) przeżywa załamanie nerwowe, gdy jego żona Ashley (Adria Arjona) oznajmia mu, że go zdradziła i chce rozwodu. Szukając schronienia u swoich przyjaciół, małżonków Julie i Paula, bohater odkrywa, że mają oni otwarty związek. Gdy Carey i Julie (Dakota Johnson) nawiązują głębszą relację, Paul (reżyser i scenarzysta Michael Angelo Covino) eksploduje z zazdrości, wprowadzając chaos w życie czwórki bohaterów. "Skomplikowani"  proponują świeże i inteligentne spojrzenie na współczesne relacje, będąc zarazem bezpretensjonalną rozrywką w starym dobrym stylu. Słowem, do śmiechu i do refleksji.



To nie wszystko. Spieszymy donieść, że do biblioteki tytułów dla dzieci w Polsat Box Go dołączają produkcje od Vivarto. To licząca blisko 100 tytułów zróżnicowana kolekcja filmów, które rozbudzają wyobraźnię, uczą empatii, niosą wartości i przesłanie. Kino dla tych, którzy cenią mądre i pięknie opowiedziane historie. Wzruszające i ponadczasowe opowieści dla młodzieży – jak nowa wersja "Ani z Zielonego Wzgórza"; młodzieżowe kino akcji i dramaty - "Kickbokserka", "Comedy Queen"; a dla najmłodszych  - "Alex Aligator" i "Liliana Pędziwiatr". Nowości Vivarto trafiają do pakietów Premium i Premium Sport. 
Informacja sponsorowana

