Filmowe przeboje dla całej rodziny w Polsat Box Go

Polsat Box Go nie zwalnia tempa, dostarczając filmowej rozrywki dla widzów w każdym wieku. Na platformie znajdą coś dla siebie zarówno wytrawni koneserzy kina, miłośnicy bezpretensjonalnych komedii jak i poszukiwacze produkcji, które warto oglądać wraz z najmłodszymi. Sprawdźcie naszych pięć propozycji.
To nie wszystko. Spieszymy donieść, że do biblioteki tytułów dla dzieci w Polsat Box Go
dołączają produkcje od Vivarto. To licząca blisko 100 tytułów zróżnicowana kolekcja filmów, które rozbudzają wyobraźnię, uczą empatii, niosą wartości i przesłanie. Kino dla tych, którzy cenią mądre i pięknie opowiedziane historie. Wzruszające i ponadczasowe opowieści dla młodzieży – jak nowa wersja "Ani z Zielonego Wzgórza
"; młodzieżowe kino akcji i dramaty - "Kickbokserka
", "Comedy Queen
"; a dla najmłodszych - "Alex Aligator
" i "Liliana Pędziwiatr
". Nowości Vivarto trafiają do pakietów Premium i Premium Sport.
Informacja sponsorowana