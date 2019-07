Konsultacje Naborowe w Szkole Wajdy

22.08 | czwartek | 11.00-13.00 | Filip Marczewski 28.08 | środa | 11.00-13.00 | Joanna Krauze 04.09 | środa | 11.00-13.00 | Joanna Krauze 11.09 | środa | 11.00-13.00 | Maciej Sobieszczański 5.09 | czwartek | 14:30-16:30 | Sławomir Fabicki 11.09 | środa | 14:30-16:30 | Katarzyna Klimkiewicz 18.09 | środa | 14:30-16:30 | Denijal Hasanović 25.09 | środa | 14:30-16:30 | Denijal Hasanović Zapisy: dkurowska@wajdaschool.pltel.: + 48 22 851 10 56 mobile: 500 248 506Nabór trwa do 30 września 2019 r.Na początku września Szkoła Wajdy zaprasza także na Tydzień Otwarty.Zainteresowani będą mogli wziąć udział w zajęciach:* sesji kursu fabularnego STUDIO PRÓB w dniach 6-7 września w godz. 10.00 – 17.00* sesji kursu dokumentalnego DOK PRO w dniach 2-5 września w godz. 10.00 – 17.00A także porozmawiać z kierownikami kursów:* międzynarodowego kursu dla reżyserów i scenarzystów EKRAN+Agnieszką Marczewską – 2 września w godz. 10.00 -17.00* kursu dla producentów DEVELOPMENT KREATYWNY Katarzyną Madaj-Kozłowską – 5 września w godz. 10.00 – 17.00* kursu scenariuszowego SCRIPTDenijalem Hasanoviciem – 5 września w godz. 14.00 – 16.00* internetowego kursu ONLINE KAMERAMaciejem Marczewskim – 8 września w godz. 12.00 – 16.00To roczny, intensywny kurs reżyserii na poziomie masterclass. Obejmuje analizę i rozwój treatmentów zgłoszonych przez uczestników w ramach warsztatów z wybitnymi polskimi i zagranicznymi reżyserami takimi jak: zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie – Wojciech Marczewski, zdobywca Oscara – Paweł Pawlikowski, czy tak uznani filmowcy jak Udayan Prasad, Joanna Krauze, Filip Marczewski oraz prowadzący kurs Maciej Sobieszczański. Tutaj rozwiniesz swoją wiedzę o dramaturgii, montażu, pracy z aktorem, pracy na planie czy o analizie filmu. Staniesz na prawdziwym planie zdjęciowym i zrealizujesz sceny ze swojego scenariusza z udziałem zawodowych aktorów i profesjonalnej ekipy. W ramach kursu organizowane są także specjalne gościnne wykłady z udziałem wybitnych twórców kina z całego świata.W ramach kursu pracujesz nad stworzeniem własnego, średnio lub pełnometrażowego scenariusza. Zaczynasz od pomysłu, który przez rok rozwijasz z pomocą doświadczonych, uznanych filmowców takich jak: Udayan Prasad, Wojciech Marczewski, Leszek Dawid, Sławomir Fabicki, Maciej Marczewski, Agnieszka Smoczyńska oraz prowadzący kurs Denijal Hasanović. To oni pomogą Ci napisać scenariusz i zaprezentować go w formie publicznego czytania performatywnego z udziałem znakomitych aktorów takich jak: Aleksandra Konieczna, Bartłomiej Topa, Marta Nieradkiewicz, Arkadiusz Jakubik, Piotr Żurawski czy Marta Ścisłowicz.Nie uczymy podstaw, nie zaczynamy od filmowego abecadła, ale pomagamy rozwinąć Twój projekt filmowy. Podczas kursu wspólnie pracujemy nad najlepszymi rozwiązaniami dla Twojego dokumentu. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielą się z Tobą znakomici dokumentaliści jak nominowany do Oscara Marcel Łoziński, Vita Żelakeviciute czy Maciej Cuske. Na kursie DOK PRO zostało opracowanych już ponad 100 filmów dokumentalnych, które zdobyły kilkadziesiąt nagród na prestiżowych festiwalach europejskich i amerykańskich.Ten kurs pomoże Ci w praktycznym przygotowaniu i profesjonalnym prowadzeniu procesu developmentu filmu. Wzmocni Twoje umiejętności biznesowe, negocjacyjne i marketingowe oraz nauczy twórczej współpracy z ekipą filmową. Profesjonaliści z branży podzielą się z Tobą swoją wiedzą o prezentacji projektu, negocjacjach, wystąpieniach publicznych i budowaniu strategii festiwalowej. Pracują z nami uznani producenci tacy jak: Alicja Grawon-Jaksik, Maciej Strzembosz, Agnieszka Odorowicz, Kamil Przełęcki, Joanna Malicka, Dorota Roszkowska i Katarzyna Madaj-Kozłowska.To program skierowany do ludzi zaczynających swoją przygodę z kinem. Nie ma ograniczeń wiekowych, a doświadczenie filmowe nie jest wymagane. Tutaj, nie wychodząc z domu, poznasz od podstaw cały proces powstawania filmu i będziesz mógł rozwinąć swój pomysł z pomocą wybitnych polskich filmowców. Wykłady wideo prowadzą Paweł Pawlikowski, Leszek Dawid, Jerzy Zieliński, Grzegorz Łoszewski, Filip Marczewski, Denijal Hasanović, Rafał Listopad, Maciej Sobieszczański pod nadzorem merytorycznym Wojciecha Marczewskiego.Ten 22 dniowy projekt pozwoli Ci na znalezienie i dopracowanie właściwego tonu oraz wizualnego języka Twojego przyszłego pełnometrażowego filmu fabularnego we współpracy ze scenarzystą, operatorem i producentem. W ramach kursu zrealizujesz dwie sceny ze swojego projektu we współpracy z profesjonalistami zaangażowanymi w powstawanie filmu takimi jak: Wojciech Marczewski, Paweł Pawlikowski, Volker Schlondorff, Ildiko Enyedi czy Udayan Prasad. Program prowadzony w języku angielskim. Udział w programie jest bezpłatny.