Koprodukcja TVP "Żelazny most" już w kinach

3 2 1



Od piątku 22 listopada na ekrany kin wchodzi koprodukcja Telewizji Polskiej. W debiucie reżyserskim Moniki Jordan-Młodzianowskiej w rolach głównych wystąpili: Bartłomiej Topa Łukasz Simlat oraz Julia Kijowska . Film prezentowany był w konkursie 44. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych , otrzymał też Nagrodę za Reżyserię na Toronto Polish Film Festival. Na Festiwalu Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa we Wrocławiu Łukasz Simlat został nagrodzony "Złotym szczeniakiem" za Męską Drugoplanową Kreację Aktorską.Film przedstawia historię dramatycznej miłości, życiowych dylematów, zawiłych relacji międzyludzkich na tle ciężkiej i ryzykownej pracy w kopalni. Pracujący na stanowisku sztygara Kacper ma romans z Magdą, żoną swojego przyjaciela z pracy Oskara. Kacper, chcąc spotykać się z kochanką, często wysyła Oskara do pracy na odległe i niebezpieczne odcinki kopalni. Pewnego razu w kopalni następuje tąpnięcie, w efekcie którego Oskar zostaje uwięziony w zawalonym chodniku. Kochankowie rzucają się w wir akcji ratunkowej i mierzą się z poczuciem winy oraz świadomością, że przyczynili się do dramatu zasypanego męża i przyjaciela.Autorką scenariusza i reżyserką jest Monika Jordan-Młodzianowska . W filmie występują m.in.: Bartłomiej Topa Cezary Łukaszewicz oraz autentyczni górnicy.