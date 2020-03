Koronawirus Biuletyn: Filmy w sieci; kina samochodowe w modzie

Warner Bros. zdecydowało się na internetową dystrybucję filmu, który do amerykańskich kin trafił 6 marca. W Stanach tytuł będzie dostępny na płatnym vod od wtorku. [za: The Hollywood Reporter], który trafił do kin w ostatni weekend, już wkrótce będzie dostępny na płatnych platformach streamingowych. Lionsgate zdecydowało o internetowej dystrybucji. Premiera planowana jest na 27 marca. [za: The Hollywood Reporter]Daytime Emmys, czyli nagrody Emmy dla programów nadawanych poza tzw. prime-time'em, nie odbędą się w planowanym terminie. Uroczystość została przełożona na 12 czerwca. [za: Variety}Kina samochodowe przeżywają renesans. A przynajmniej te, które pozostały otwarte. Jak podaje LA Times, posiadające dwa ekrany Paramount Drive-In notuje już teraz dwukrotnie większe wpływy ze sprzedaży biletów. Kino na razie pozostanie otwarte i jego właściciele spodziewają, że widzów będzie tylko przybywać. [za: /Film]