OSCARY 2023: "Terrifier 2" zgłoszony do walki

"Terrifier 2" - Akademia oscarowa oceni ultrabrutalny slasher

Choć do ceremonii wręczenie Oscarów pozostało jeszcze sporo czasu, pora już dziś przewartościować listę faworytów. Pod rozwagę do Amerykańskiej Akademii Filmowej został właśnie zgłoszony niesławny slasher " Terrifier 2. Masakra w święta ". Jak twierdzą wnioskodawcy z portalu Bloody Disgusting, "pomysł jest zbyt zabawny, by go nie wcielić w życie".- czytamy w serwisie -Przypomnijmy, że aby film mógł być zgłoszony do Oscara, musi spełnić szereg warunków, m.in. zaliczyć okres tygodniowej, tradycyjnej kinowej dystrybucji, być nakręcony w formacie spełniającym określone standardy, metraż dłuższy niż 40 minut i tak dalej. Jak się okazuje, " Terrifier 2 " bez trudu odhaczył wszystkie punkty. Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki.O sequelu " Terrifiera " zrobiło się głośno kilka miesięcy temu. Widzowie mieli mdleć, wymiotować i wychodzić z seansów, a dzieło Damiena Leone - opowieść o morderczym klaunie imieniem Art - w rekordowym tempie zyskała status filmu kultowego. W Polsce obraz można było zobaczyć na zakończonym przed kilkoma dniami festiwalu SplatFest. Zaś niedawno dowiedzieliśmy się, że film trafi do rodzimych kin 23 grudnia. Oto jego zwiastun: