Kto dogoni superpsa? Krypto jedną z gwiazd "Superman: Legacy"

To ptak? To samolot? To Superman ? Nie, to Krypto Superpies, który, jak twierdzi reżyser James Gunn , wreszcie znajdzie swoją drogę na wielki ekran.W rozmowie z Toronto Sun reżyser potwierdził, że Krypto pojawi się na ekranie.który odpowiedział, że chętnie się zgodzi, będzie chodził na czworaka w kostiumie do motion capture, szczekał i mówił.Przypomnijmy, żeKogo widzielibyście w tej roli w nowej produkcji o Supermanie?Jak donosi portal The Wrap,. Oczywiście nie jest to jeszcze tekst gotowy do nakręcenia, ale solidny fundament, który pozwoli na kontynuowanie procesu preprodukcji i castingu.A ten już trwa. James Gunn sam niedawno ujawnił, że. Reżyser, który jest też jednym z szefów DC Studios, jest już także w trakcie poszukiwania odtwórców ról w swoim widowisku. Superman: Legacy " ma być filmem, który otworzy nowe uniwersum DC na ekranie kinowym. Ma opowiadać o młodym Supermanie, który "mierzy się z własnym dziedzictwem i ziemskim wychowaniem". Nowy Clark Kent będzie "ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego sposobu życia", a także będzie się kierował "ludzką życzliwością w świecie, który uważa życzliwość za staroświecką". Wiemy też, że bohater ma mieć mniej niż 40 lat.jest pierwszym filmem, któremu zielone światło dali nowi szefowie DC Studios James Gunn Peter Safran . Nie będzie jednak pierwszym tytułem nowego uniwersum, który ujrzy światło dzienne. Ten honor przypadnie serialowi animowanemu, do którego Gunn napisał scenariusz.Wśród projektów planowanych przez nowe DC Studios w ramachjest film o Batmanie (ale nie z Robertem Pattinsonem ),oraz, który ma wyreżyserować James Mangold