Kto powstrzyma influencera? "Spree" od dziś w kinach

O filmie "Spree"

Już od dzisiaj możecie oglądać w kinach film " Spree ", którego gwiazdą jest znany z serialu " Stranger Things Joe Keery . Chcecie sprawdzić, gdzie możecie " Spree " zobaczyć? Kliknijcie TUTAJ.A jako przedsmak tego, co na Was czeka w kinach, prezentujemy klip z fragmentem filmu. Spree " to drapieżna, wyprodukowana między innymi przez Drake'a i rozgrywająca się w całości na ekranach smartfonów i kamerek GoPro satyra na social media. Czarny humor i groteska mieszają się tu ze społeczną refleksją, a wydarzenia szybko nabierają niespodziewanego tempa. Całość opowiadana jest w intrygujący formalnie sposób znakomicie przystający do poetyki współczesnego internetu, dzięki czemu " Spree " wygląda jak jedyna w swoim rodzaju ekranizacja " GTA " doprawiona nawiązaniami do " American Psycho ". Wiemy, że nie powinniśmy oglądać, ale nie możemy oderwać wzroku.Kurt ( Joe Keery ) od lat bezskutecznie marzy o statusie influencera i wielkiej popularności w Internecie. W kolejnej próbie osiągnięcia swojego marzenia zostaje kierowcą taksówki w aplikacji Spree. Gdy nagrywane przez niego filmiki nie zyskują spodziewanego zainteresowania, zaczyna zabijać swoich pasażerów i transmitować morderstwa na żywo w Internecie. A wszystko to w pogoni za subami.A poniżej prezentujemy plakat artystyczny filmu " Spree ":